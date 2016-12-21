На Черниговщине женщина жестоко убила своего мужа

despravda | 21.12.2016 | Новости | Комментариев нет

В Носовский отдел полиции 20 декабря поступило сообщение о том, что в частном доме по улице Пархоменко в городе Носовка проживает 66-летняя женщина, страдающая психическим расстройством. И что эта женщина заявляет об убийстве человека, который находится у нее дома. Об этом сообщил собственный источник. Установлено, что женщина ранее судима по ст. 125 УК Украины. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия обнаружены 57-летнего жителя села Пруд с телесными повреждениями в виде резаных ран головы и шеи, термическими ожогами 3-й степени. Последний умер в Носовский центральной районной больницы. В совершении указанного преступления разоблачен владелицу дома, которая предоставила правдивые показания. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.115 УК Украины.

Share Button

Похожие записи

Об авторе

despravda