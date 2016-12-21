На Черниговщине женщина жестоко убила своего мужа
В Носовский отдел полиции 20 декабря поступило сообщение о том, что в частном доме по улице Пархоменко в городе Носовка проживает 66-летняя женщина, страдающая психическим расстройством. И что эта женщина заявляет об убийстве человека, который находится у нее дома. Об этом сообщил собственный источник. Установлено, что женщина ранее судима по ст. 125 УК Украины. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия обнаружены 57-летнего жителя села Пруд с телесными повреждениями в виде резаных ран головы и шеи, термическими ожогами 3-й степени. Последний умер в Носовский центральной районной больницы. В совершении указанного преступления разоблачен владелицу дома, которая предоставила правдивые показания. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.115 УК Украины.