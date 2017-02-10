На Черниговщине заживо сгорела бабушка
В селе Тютюнница Корюковского района случилась беда. В огне трагически погибла 87-летняя женщина, бывшая учительница. Она проживала сама. Из родни рядом — никого, младший сын вместе с невесткой погибли в автокатастрофе, а старший живет в Сибири но не приезжает. Остались родственники в Беларуси и России. Обслуживала старую социальный работник, помогали соседи. В тот трагический день соседка протопила печку старой и оставила ее одну дома. Что произошло потом — неизвестно, но уже под вечер деревянная сельская хата занялась. Возгорание увидели соседи, которые и вызвали пожарных. Сахутивськи пожарные и Корюковском спасатели боролись с огнем, стал роковым для хозяйки. Спасатели установили, что печка имела многочисленные трещины, дымоход печи — не чищены от сажи. А еще в селе говорят, что при жизни женщина неоднократно сушила на грубые тряпки, которое потом приходилось тушить. Бывшую учительницу похоронили усилиями сельского совета и соседей.