На Черниговщине запретили вылов рыбы
Нерест — особый и очень важный период в жизни рыбы, ведь начинается их размножение. От того, как успешно пройдет нерестовый период — зависит воспроизведения биоразнообразия и устойчивости популяции рыб в наших водоемах. В это время рыба требует тишины и покоя, прежде всего от человека. С целью охраны естественного воспроизводства водных биоресурсов, приказом Чернигиврибоохороны от 17.03.2017 №20:
ЗАПРЕЩЕНО: 1) любой лов водных биоресурсов и передвижения каких — либо плавсредств, кроме судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных биоресурсов, на период массового хода и нереста в подконтрольных рыбохозяйственных водных объектах в следующие сроки: — с 1 апреля до 9 июня (включительно) — во всех водохранилищах; — С 1 апреля по 31 мая (включительно) — р. Днепр — на от м.Лоив к с.Нижние Жары, Республики Беларусь, р. Сож от населенного пункта Яриловичский Скиток до устья реки; — С 1 апреля по 20 мая (включительно) — во всех других реках в коренных водах; — С 1 апреля по 29 июня (включительно) — во вновь водных объектах, а также в придаточной системе рек и других водных объектах. 2) с 1 апреля по 10 июня и с 1 августа до 15 сентября (включительно) — лов раков в водоемах, подконтрольных управлению в период вынашивания икры, первой и второй линек. 3) проводить дноуглубительные, взрывные и другие виды работ, добывать строительные материалы (добыча песчано-гравийной смеси, расчистка русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и т.д.), проводить соревнования по спортивному рыболовству, проводить подводная охота, передвижения плавучих средств (лодок). Кроме того, согласно нормам ст.39 Закона Украины «О животном мире» в период массового размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня, запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков , санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах).
РАЗРЕШЕНО: любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в местах: река Десна: в пределах населенного пункта Камень Новгород-Северского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Пушкари Новгород-Северского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Дробышев Новгород-Северского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Путивск Новгород-Северского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Араповичи Новгород-Северского района, по правому берегу; в районе. Новгород-Северский, от пристани против течения 1,5 км по правому берегу; в районе. Новгород-Северский, от спасательной станции вниз по течению до понтонного моста; в пределах населенного пункта МезинКоропського района, по правому берегу; в пределах населенного пункта СвердловкаКоропського района, по правому берегу; в пределах населенного пункта РадичивКоропського района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Вишни Коропского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Черешеньки Крупского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Оболоння Крупского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта ВоловицяБорзнянського района, на левом берегу; в пределах населенного пункта ЗмитнивСосницького района, по правому берегу; в пределах населенного пункта СпаськеСосницького района, по правому берегу; от автомобильного моста вблизи населенного пункта Большое Устье Сосницкого района, вверх и вниз 500 м; в пределах населенного пункта БутивкаСосницького района, на левом берегу; в пределах населенного пункта Макошино Менского района, по правому берегу; в районе населенного пункта Максаки Менского района, по правому берегу от паромной переправы вверх и вниз 500 м; в пределах населенного пункта Горица Менского района, по правому берегу; в пределах населенного пункта Ушня Менского района, по правому берегу; в пределах баз отдыха вблизи населенного пункта Салтыкова Девица Куликовского района; в пределах баз отдыха вблизи населенного пункта КладькивкаКуликивського района; между населенными пунктами Ковчин и АвдиивкаКуликивського района; в пределах населенного пункта Боромыки Черниговского района, по правому берегу; от насосной станции в районе населенного пункта Ульяновка Черниговского района, по течению 1 км .; в районе. Чернигова по правому берегу от лодочной станции фирмы «Полесье» до автомобильного моста; от выхода Жавинськои залива Черниговского района, по правому и левому берегу по течению 1 км; от Шестовицкого карьера Черниговского района, по правому берегу по течению 1 км; в пределах баз отдыха вблизи населенного пункта Ладинка Черниговского района; от залива в районе населенного пункта Надиновка Черниговского района, по течению 1 км .; в пределах населенного пункта Максим Козелецкого района, по правому берегу; в пределах населенного пункта СоколивкаКозелецького района по правому берегу; по правому берегу от Моровска залива вниз к высоковольтной сети вблизи населенного пункта МоровськКозелецького района; в пределах г.. Остер Козелецкого района, на левом берегу; ниже Виповзянськои залива, от высоковольтной сети через р. Десну до Евминськои залива Козелецкого района, по правому берегу; река Днепр от населенного пункта Каменка Репкинского района, 1,5 км по течению; от залива в районе населенного пункта РадульРипкинського района, 1 км по течению; от залива в районе населенного пункта Мысы Репкинского района, по течению 1 км; в районе населенного пункта Любеч Репкинского района, от Любечского заводи по течению 1,5 км по левому берегу; в районе населенного пункта НеданчичиРипкинського района, на левом берегу от базы «Днепр» к выходу заводи «Якорь» и затон «Якорь»; от железнодорожного моста в районе населенного пункта Неданчичи Репкинского района, ко входу в урочище «Русло»; в пределах населенного пункта Мнева Черниговского района;
другие водные объекты: стр. Стержень с водохранилищами в пределах г.. Чернигова; г.. Снов в пределах населенного пункта Новые Боровичи Сновск района, по правому берегу; г.. Снов в г.. Сновск, по левому берегу; г.. Снов в пределах населенного пункта Новые Мельницы Сновск района, на левом берегу; г.. Снов в пределах населенного пункта Седнев Черниговского района, по правому берегу; г.. Снов в пределах населенного пункта Кобылянка Черниговского района, по правому берегу; г.. Бреч в г.. Корюковка; г.. Убидь в пределах населенного пункта Сосница Сосницкого района, по правому берегу; г.. Сейм в пределах населенного пункта Батурин Бахмачского района, на левом берегу; г.. Сейм в пределах населенного пункта КербутивкаБорзнянського района, на левом берегу; г.. Сейм в пределах населенного пункта Обмачев Бахмачского района, на левом берегу; г.. Ревностная в г.. Семеновка; р. Удай в г.. Прилуки; г.. Остер в г.. Нежин; водохранилище № 2 площадью 68,2 гаВарвинськои поселкового совета Варвинского района; ставок в урочище «Борсукивка», площадью 8,1 гаОзерянськои сельского совета Варвинского района; пруд площадью 8,3 га на территории ОСТАПОВСКЕ сельского совета Варвинского района; ставок в урочище «Парк» Талалаевской поселкового совета Талалаевского района; г.. Остер от населенного пункта Козелец в г.. Остер Козелецкого района; пруд «Городской» Ичнянской городского совета; ставок в урочище «Йоновщина» ПАРАФИЕВСКИЙ поселкового совета Ичнянского района; на дамбе пруда в урочище «Тростянецкий балка» Срибнянского района; в урочище.