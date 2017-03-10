На Черниговщине закроют 10 школ
10.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В течение нынешнего года в области должны закрыть 10 малокомплектных школ. Такое решение обосновано. Ведь во время проверок в этих учреждениях выявлено немало нарушений. Об этом во время своей пресс-конференции сообщила заместитель председателя-руководитель аппарата ОГА Наталья Романова. Например, в начале учебного года в школе числилось 25 учеников, а через несколько месяцев осталось 18. Но главное — это низкое качество образования. К тому же, содержать эти школы слишком дорого. В некоторых школах стоимость обучения одного ученика составляет 30-45 тысяч гривен в год, тогда как она должна быть 9-10 тысяч. Это средняя стоимость в Украине. Власти обещают не оставлять крестьян один на один с проблемой подвоза детей.