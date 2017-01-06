На Черниговщине задержали злоумышленника, который воровал дубы
Группа реагирования патрульной полиции доставила в Черниговского районного отделения полиции автомобиль «Форд Транзит» с ворованными дубами. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 5 января в полицию поступила информация, что при въезде в село Халявин Черниговского района неизвестные злоумышленники незаконно спиливают деревья дубов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили в лесополосе автомобиль «Форд Транзит» под управлением жителя Чернигова. В багажном отсеке автомобиля находилось 2 дубы длиной 2,5 м и диаметром около 60 см. Автомобиль доставлен в Черниговский районного отделения полиции. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.