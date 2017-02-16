На Черниговщине задержали серийного квартирного вора
Оперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции задержали заезжего квартирного вора, который совершил десяток краж в областном центре. Полицейские отдела криминальной полиции Черниговского отдела полиции задержали жителя другого города, который электричкой приезжал в областной центр, обворовывал здесь квартиры, а затем с похищенным имуществом возвращался домой. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. С ноября прошлого года по январь 2017 года до городской полиции поступали заявления о кражах личных вещей черниговцев: сумок, ноутбуков, мобильных телефонов, кошельков, зонтов, документов и денег. Как правило, злоумышленник попадал в квартиры через незапертую входную дверь и похищал все, что находил в коридоре. Правоохранители провели комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению свидетелей и очевидцев правонарушений и местонахождение похищенных вещей. Оперативники выяснили, что вор не местный. Впоследствии они вышли на ранее судимого жителя Нежина, который употребляет наркотические средства. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Вор признался, что на электричке приезжал в Чернигов, бродил по городу, заходил в подъезды многоэтажек и наугад проверял двери, надавливая на ручки. Злоумышленник искал именно те двери, которые владельцы забывали закрыть. Затем незаметно попадал в квартиру и похищал из коридора все, что имело какую-либо ценность. Затем следующей электричкой возвращался домой и продавал похищенное на рынке. Деньги тратил на наркотики. Злоумышленник признался почти в десяти совершенных в Чернигове кражах. Сейчас он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на Черниговщине. По фактам краж возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.