На Черниговщине задержали молдавского хулигана
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка» при проверке пограничным нарядом документов у 35-летнего гражданина Молдовы, микроавтобусом «Мерседес» ехал из России, произошло срабатывание базы данных Интерпола. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. В дальнейшем детальная проверка установила, что этот гражданин находится в международном розыске за совершение на родине преступления, предусмотренного статьей 287 Уголовного Кодекса, а именно за хулиганство. Согласно предоставленного статуса он был задержан и передан сотрудникам Гродненского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову.