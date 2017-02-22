На Черниговщине задержали группу нелегалов
22.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На территории Черниговщины 21 февраля в 8 утра правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов, выходцев из Народной Республики Бангладеш. Об этом сообщил собственный источник. Среди задержанных трое 20-летних и 30-летний мужчина. Их поместили в пункт временного пребывания иностранцев в селе усмотрению Репкинского района. Задержанные мужчины на территории Украины находились с целью в дальнейшем попасть в Евросоюз для дальнейшей легализации в странах Европы. По данному факту работники полиции проводят проверку.