На Черниговщине задержали двух магазинных воров
Из-за отсутствия охранной сигнализации жертвой злоумышленников стали два магазина в Менском и Козелецком районах. Воры вынесли из торговых заведений деньги, алкоголь и продукты. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ночь на 3 апреля неустановленное лицо, повредив окна и играть, проникла в магазин в одном из сел Козелецкого района. Вор похитил 700 гривен и пищевые продукты. Сумма ущерба устанавливается. В ходе оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция Менского отдела полиции установила, что кражу совершил ранее судимый бездельник, житель этого же района. Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания. Похищенное имущество частично изъято. В Козелецком районе злоумышленник путем отжима металлической решетки и разбития стекла проник в сельский магазин и похитил 3500 гривен, водочные изделия и пищевые продукты питания. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяли вещественные доказательства и следы, которые оставил вор. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Козелецкого отделения полиции совместно с коллегами из Главного управления Нацполиции установили, что к краже причастен житель одного из сел района. Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания. Обе информации о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.