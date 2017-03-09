На Черниговщине задержали два автомобиля с поддельными документами
8 марта около 18:00 в селе Деснянка Черниговского района остановили автомобиль «ВАЗ-2109». За рулем находился 33-летний житель города Чернигова. Об этом сообщили в отделе управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области. Во время проверки документов и сверки номеров узлов и агрегатов транспортного средства полицейские заметили, что свидетельство о регистрации имеет явные признаки подделки. Номерной знак принадлежит автомобилю «ГАЗ-31029». В этот же день на автодороге Добрянка — Новые Яриловичи в Репкинском районе полицейские остановили автомобиль «Audi 100» под управлением 47-летнего местного жителя. При проверке документов выявлены расхождения номера кузова со свидетельством о регистрации транспортного средства. Сведения о событиях внесены в Единый учета заявлений и сообщений о совершении уголовного преступления и других событий. Предварительная правовая квалификация — ч.1 ст.290 УК Украины (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства).