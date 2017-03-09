На Черниговщине задержали антиукраинского интернет-агитатора
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Прилуках на Черниговщине местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Правоохранители зафиксировали, что человек регулярно размещал на персональных страницах пропагандистские материалы, призывающие к изменению государственной границы Украины и популяризировали террористические организации «ДНР / ЛНР». Информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий. Во время обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.