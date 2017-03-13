На Черниговщине задержали 28-летнего браконьера с сеткой
Из рек практически сошел весь лед и к ним сразу потянулись браконьеры. Одной из задач пограничных нарядов, во время несения службы по охране государственной границы, является сохранение животного мира, поэтому водоемы находятся под их пристальным вниманием. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. Вот и в минувшую субботу, пограничный наряд отдела пограничной службы «Семеновка», на р. Снов задержал 31-летнего жителя. Семеновка, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями лова, а именно двумя жабр ними сетками общей длиной 116 м. В тот же день, пограничный наряд отдела пограничной службы «Задериевка», на одной из заливов р. Днепр, задержал 28-летнего жителя пгт. Репки, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием лова, а именно жаберных сеткой общей длиной 50 м. На обоих правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КоАП, а материалы направлены для принятия правового решения в Семеновского и Репкинского районных судов.