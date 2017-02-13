На Черниговщине взлетели цены на продукты питания
13.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
По расчетам Госкомстата, показатель уровня инфляции в январе в области, как и в Украине, составил 101,1%. Об этом сообщило Главное управление статистики в Черниговской области. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области выросли на 2,1%. Больше всего (на 21,6%) подорожали овощи, на 6,5-7,2% — сметана и фрукты; на 2-3,8% — рыба и продукты из рыбы, птицы, говядина, сало, кондитерские изделия из муки, сыры, кисломолочная продукция и молоко. В то же время яйца снизились в цене на 4,8%. Алкогольные напитки стали дороже на 1,5%, табачные изделия — на 1,4%. На 1,8% выросли цены на горючее и масла. В то же время за счет сезонных распродаж на 5,3% снизились цены на одежду и обувь.