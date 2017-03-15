На Черниговщине высадят дубы с Тарасовой горы
Минприроды вместе с верующими УГКЦ начало Всеукраинскую акцию «Ростки единения» 11 марта 2017 в г. Каневе министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак вместе с министром культуры Украины Евгением Нищуком и Блаженнейшим Патриархом Святославом начали Всеукраинскую акцию «Ростки единения». Мероприятие провели в рамках третьего паломничества Киевской архиепархии УГКЦ к Тарасовой горы, об этом сообщает «Народная Рада». По завершении Литургии у церкви Святой Богородицы было высажено символическое дерево единения — из желудей столетних дубов, растущих на Тарасовой горе. Также традиционно было посажено библейское дерево — смоковницу. Эта акция стала началом высадки аллеи дубов с Тарасовой горы в скверах и парках Украины и мира, связанные с именем выдающегося украинском Тараса Шевченко. По словам епископа-помощника Киевской архиепархии УГКЦ владыки Иосифа (Миляна), с этими дубами повьяжуться корнями разные города Украины, восток и запад, и все Украинцы, которые покинули родную землю и заняли корнями в чужих краях. После состоялось торжественное шествие на Тарасову гору, а также церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко. На могиле Кобзаря присутствуют помолились панихиду за упокой его души и всех павших за свободу Украины. В рамках акции священникам было передано ростки дубов с Тарасовой горы, которые повезли в Киев, Винницы, Чернигова, Черкасс, Вышгорода, Белой Церкви, Фастова, Ирпеня, Василькова, Обухова, Нежина, Золотоноше, Вишневого. Они переданы епархиям, где они будут посажены.