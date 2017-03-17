На Черниговщине выгорают луга
17.03.2017 | Социум | 2 комментария|
С наступлением весны на Черниговщине очень часто можно увидеть «эпические» моменты, когда люди выжигают траву. Кто-то на собственном огороде сжигает сорняки, кто-то (в более крупных масштабах) курит стерню на гектарах полей, а есть и такие, кто поджигает траву на лугу (где, кстати, частенько бывают зависимые торфа). Вашему вниманию яркий «живой» пример. Под Черниговом (около Количевки) сегодня, 16 марта, горит луг. Возникает, пожалуй, риторический вопрос — правильно ли все это? Зачем, несмотря на многолетние заявления экологов и предупреждения ДСНС, жечь траву?
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Uzzkaa
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Асылай