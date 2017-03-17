На Черниговщине выгорают луга

despravda | 17.03.2017 | Социум | 2 комментария

С наступлением весны на Черниговщине очень часто можно увидеть «эпические» моменты, когда люди выжигают траву. Кто-то на собственном огороде сжигает сорняки, кто-то (в более крупных масштабах) курит стерню на гектарах полей, а есть и такие, кто поджигает траву на лугу (где, кстати, частенько бывают зависимые торфа). Вашему вниманию яркий «живой» пример. Под Черниговом (около Количевки) сегодня, 16 марта, горит луг. Возникает, пожалуй, риторический вопрос — правильно ли все это? Зачем, несмотря на многолетние заявления экологов и предупреждения ДСНС, жечь траву?

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despravda

  • Uzzkaa

    I feel so sorry for her

  • Асылай

    По моему она вовсе красивая … Лизе надо носить очки и взять за собой подушку У ее есть бедры …грудь