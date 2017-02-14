На Черниговщине вспомнили погибшего героя
В Репках почтили память земляка, бойца АТО, старшего солдата, водителя-электрика 2-го сводного полевого гвардейского узла связи Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрия Шелупця. На днях проходят вторую годовщину, как он погиб. Дмитрий Шелупець потерпел тяжелого ранения в грудь в результате обстрела боевых позиций артиллерией врага 11 февраля 2015 в районе города Дебальцево Донецкой области. От полученных ран скончался по дороге в больницу. Сейчас на кладбище в Репках мать Дмитрия Наталья Владимировна, представитель власти и все неравнодушные возложили цветы на могилу украинского героя. В Репкинской ООШ I-III ступеней № 2 состоялась линейка памяти, посвященная выпускнику школы Дмитрию Шелупцю, и общешкольная минута молчания. К сожалению, на фасаде этой школы установлены уже две мемориальные доски выпускникам-героям, которые погибли в зоне АТО. В районном историко-краеведческом музее открыта экспозиция с фотографиями, личными вещами и документами Дмитрия. Указом Президента Украины № 282 от 23 мая 2015 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» он награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).