На Черниговщине волки охотятся в селах
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно стая волков побывала во дворе одной из жительниц села Неданчичи Репкинского района. Волки разорвали и съели 60-килограммовую овчарку хозяйки. Заходили волки и на другие дворы, причем не только ночью, но и в светлое время суток. К счастью, на людей не нападают. Местные говорят, что нашествие волков началось осенью, хотя были случаи и в 2015 году. Охотники устраивают охоту на волков, но животные очень хитрые и не всегда дело заканчивается успехом. Специалисты утверждают, что волки вынуждены заходить в деревни в поисках пищи из-за того, что африканская чума выкосила поголовья диких свиней.