На Черниговщине водитель переехал подростка
16.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
За прошедшие сутки зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Семеновка возле кафе «Магнолия» по ул. Центральной в 4 ч. 52 мин. 15 января водитель автомобиля «VOLKSWAGEN PАSSАТ» совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части дороги, при этом не справившись с управлением съехал с дороги и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Водитель автомобиля вызвал карету скорой медицинской помощи, потерпевший, 1998 года рождения, был доставлен в Семеновскую центральную районную больницу, где он от полученных телесных повреждений скончался.