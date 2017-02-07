На Черниговщине водитель «Ford» врезался в грузовик
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района по улице Кольцевой у дома №2 в 17 час. 15 мин. 6 февраля водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «МАЗ». Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия пассажир автомобиля «Ford», 2003 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую областную детскую больницу.