На Черниговщине во время пожаров погибли два человека
Вчера, 19 декабря в 08:45 в Службу спасения «101» в Сосницком районе Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Хлопяники. К месту происшествия оперативно прибыла местная пожарная команда. На тот момент здание было заполнено едким дымом, а в одной из комнат происходило интенсивное горение. Во время тушения сельские пожарные обнаружили тело 67-летнего хозяина дома без признаков жизни. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. В 21:25 в Службу спасения «101» в Коропском районе Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Нехаевка. На место происшествия оперативно прибыла местная пожарная команда и спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного поста из районного центра. Совместными действиями возгорания в 22:27 локализовали, а в 23:37 — окончательно ликвидировали. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 57-летнего хозяина дома без признаков жизни. В обоих случаях вероятной причиной возникновения пожаров послужила неосторожность мужчин при курении. Управление ДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз предупреждает: во избежание пожара, и тем самым уберечь свое и жизнь окружающих Вас людей, будьте осторожны при обращении с огнем. Тщательно гасите окурки.