На Черниговщине во время пожара жилого дома погиб 76-летний мужчина
В Службу спасения «101» 19 января в 16:55 поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Макеевка, что в 45 километрах от районного центра. По вызову к месту происшествия прибыло отделение 17-го государственного пожарно-спасательного поста. На момент прибытия в одной из комнат жилого дома наблюдалось горение, а на дворе уже находился хозяин квартиры без признаков жизни. Его успели вынести из дома соседи, которые обнаружили пожар, но спасти жизнь 76-летнего мужчины не смогли. Пожарные в 18:10 локализовали и в 19:30 — ликвидировали пожар на площади 10 кв.м. Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. В связи с этим, спасатели призывают граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и электросетей. Следите за их исправностью и не допускайте перегрузки.