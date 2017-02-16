На Черниговщине во время пожара жилого дома погиб 62-летний мужчина
В Службу спасения «101» Сновского района 15 февраля в 20:49 поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Елино, что в 30 километрах от районного центра. Об этом сообщили в ДСНС в Черниговской области. По вызову к месту происшествия прибыло отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части. В настоящее время огонь бушевал на крыше здания, а в доме наблюдалось сильное задымление. Спасатели в 21:30 локализовали и в 22:20 окончательно ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля на площади 8 кв.м, повреждена стена на площади 1 кв.м и имущество. В ходе тушения в одной из комнат квартиры на полу спасатели обнаружили тело 62-летнего хозяина без признаков жизни. Вероятной причиной пожара стало чрезмерное перегревание печи. Всего для ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники. В связи с этим, Управление ДСНС Украины в Черниговской области обращается к населению по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Следите чтобы в кирпичной кладке печей и дымоходов не было трещин и своевременно их заделывайте. Не допускайте чрезмерного перегрева печей и ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.