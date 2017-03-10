На Черниговщине в заповеднике воры вырвали полторы тысячи подснежников
В ходе проведения рейдовой проверки инспекторы по охране окружающей природной среды задержали трех человек, которые осуществляли незаконный сбор цветов подснежника белоснежного — вида, занесенного в Красную книгу Украины, на территории одного из объектов природно-заповедного фонда — ботанического заказника местного значения. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Черниговской области. В общем, нарушителями незаконно собрано более 1400 штук растений. Цветы изъяты в установленном законодательством порядке. На нарушителей составлены административные материалы и направлены на рассмотрение в райсуд. Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконного сбора краснокнижных первоцветов, составляют более 87 тыс. Грн. Учитывая то, что этот вид подснежников очень редкий и растет только в нескольких местах области, природным ресурсам нанесен непоправимый ущерб, поскольку цветы были собраны вместе с луковицами. Со стороны предприятия, за которым закреплено ботанический заказник, не проводится надлежащая охрана краснокнижных видов. Указанном субъекту хозяйствования выдано предписание об обеспечении охраны вышеуказанного объекта. Государственная экологическая инспекция в Черниговской области в очередной раз призывает граждан быть сознательными, не уничтожать, не порочить природу родного края, а беречь ее для потомков; не срывать раннецветущие растения, не торговать ими и не покупать. Помните, что цветы завянут через несколько дней, а ущерб, нанесенный природе, — навсегда!