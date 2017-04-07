На Черниговщине в течение суток горели 11 гектаров земли
За прошедшие сутки подразделения ДСНС Украины в Черниговской области ликвидировали 13 возгораний сухой растительности на открытых территориях Варвинского, Нежинского, Репкинского, Срибнянского, Сновского и Черниговского районов, а также 1 пожар в жилом секторе граждан. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 га. Причинами возникновения вышеупомянутых пожаров послужила неосторожность граждан в обращении с огнем. 6 апреля в 14:30 в Службу спасения «101» в Семеновском районе поступило сообщение о пожаре нежилого дома, в селе Прогресс. Пожарные в 14:53 локализовали, а в 16:45 окончательно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на рядом расположенные здания. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы специальной техники. В связи с этим спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными в обращении с огнем. Не разводите костер, не бросайте непогашенные окурки или спички вблизи зданий, торфяников, в лесопарковых зонах, на полях и обочинах дорог. Подчеркиваем: самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает административную ответственность.