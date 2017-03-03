На Черниговщине в результате собственной неосторожности при курении погибла 60-летняя женщина
В Службу спасения «101» в Носовском районе 3 марта в 7:15 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Центральной, 47 в г. Носовка. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову на место происшествия оперативно прибыло отделение семнадцатого государственной пожарно-спасательной части УДСНС Украины в Черниговской области. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения поднялись в задымленной квартиры на пятом этаже, где во время проведения разведки на полу в коридоре обнаружили тело 60-летней хозяйки без признаков жизни. Пожарные в 07:25 окончательно ликвидировали и не допустили распространения пламени на другие комнаты дома. Огнем уничтожен диван, повреждены вещи домашнего обихода. По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность при курении хозяйки квартиры. К ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники. В связи с этим спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными в обращении с огнем, не допускать курения в постели, тщательно тушить окурки и спички.