На Черниговщине в предновогоднюю ночь трое молодых людей украли авто
Незаконное завладение автомобилем совершили трое местных парней, двое из которых уже имели конфликт с законом. Автомобиль изъят. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 30 декабря с заявлением в полицию обратился житель Носовки, что ночью неизвестные лица незаконно завладели его автомобилем «АЗЛК-2140», который находился во дворе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Носовского отделения полиции ГУНП в Черниговской области. Правоохранители опросили автовладельца и его соседей, собрали информацию о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция установила, что незаконное завладение совершили трое неработающих жителей Носовки, двое из которых уже имеют судимости. Автомобиль изъят. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.