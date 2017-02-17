На Черниговщине в пожарах сгорело два человека
В Службу спасения «101» в Корюковском районе Черниговской области 16 февраля в 19:45 поступило сообщение о пожаре жилого дома в районном центре по улице Корниевского. По вызову на место происшествия прибыло отделение 9-й Государственной пожарно-спасательной части Управления ДСНС Украины в Черниговской области. Пожарные возгорания стены и пола в 20:18 локализовали, а в 21:40 — окончательно ликвидировали. В ходе тушения пожара в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело 65-летнего хозяина дома без признаков жизни. Вероятно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. В тот же вечер в 23:00 возник пожар в двухкомнатной квартире четырехэтажного жилого дома по улице Киевской, 144, что в городе Прилуках Черниговской области. Спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части Управления ДСНС Украины в Черниговской области возгорания в ванной комнате в 23:15 локализовали, а в 23:24 — ликвидирован. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 50-летней хозяйки квартиры без признаков жизни. Вероятно, причиной трагедии послужило короткое замыкание электросети стиральной машины с последующим возгоранием пластиковой вагонки, которой была отделана ванная комната в данной квартире. Всего в ликвидации указанных пожаров от подразделений Управления ДСНС Украины в Черниговской области привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы специальной техники. Спасатели ДСНС Украины в очередной раз обращают внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и приборов. Не используйте самодельные электрообогреватели, Не перегружайте электросеть одновременно включенными мощными приборами, используйте предохранители, соответствующие требованиям безопасности.