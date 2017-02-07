На Черниговщине в некоторых школьников незапланированные выходные
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На Черниговщине для некоторых школьников устроили незапланированные выходные из-за сильных морозов, воцарились в области. По словам заместителя начальника управления образования и науки Черниговской ОГА Елены Соронович, на сегодня по собранной информации из районов и городов только в Корюковском районе приняли решение 8-9 февраля отменить занятия в школах. «Вообще в государственных санитарных нормах указано: если мороз -20 °, то приостанавливаются занятия в 1-4 классах, а если -24 °, то в старших классах. Но решения принимаются исключительно в районах », — отметила Елена Соронович.