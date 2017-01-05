На Черниговщине в Национальном парке злоумышленники выпилили сосны
Злоумышленники самовольно спилили 11 сосен, распилили деревья по 3 метра и загрузили их на автомобиль ГАЗ-53. В полицию поступило сообщение, что в Ичнянском районе на территории Национального парка неизвестные выпиливают деревья. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Ичнянского отделения полиции ГУНП в Черниговской области. Правоохранители обнаружили там автомобиль «ГАЗ-53», в кузове которого были 23 стволы сосны сухостойной длиной по 330 см различных диаметров. Также на месте происшествия обнаружено 11 Свежий пней. Грузовик принадлежит жителю одного из сел Нежинского района, занимался незаконной вырубкой леса. Автомобиль задержан и доставлен в Ичнянского отделения полиции. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.