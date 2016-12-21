На Черниговщине в лесном массиве разлили неизвестное химическое вещество
21.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Возле с. Лутайка Прилуцкого района в лесном массиве в 9:00 20 декабря обнаружен разлив неизвестного химического вещества на площади 150 кв. м. Для осаждения облака, проведение необходимых исследований привлекался дежурный караул 12 ДПРЧ м. Прилуки (2 единицы техники, 7 человек личного состава), специалисты экологической инспекции. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В настоящее время решаются вопросы по принятию мер по ликвидации последствий разлива.