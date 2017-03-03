На Черниговщине увидело свет уникальное издание
Февральским днями вышло в свет уникальное издание «Игорь Качуровский — Николай Шкурко ПЕРЕПИСКА. Мюнхен — Нижен ». Оно приурочено к 100-летию яркого поэта, прозаика, переводчика, литературоведа и литературного критика, языковеда, профессора мюнхенского Украинского Свободного Университета, лауреата Шевченковской премии Игоря Васильевича Качуровского, которое будем отмечать в следующем году. Это интересный эпистолярный диалог выдающегося художника из нежинским меценатом, краеведом, предпринимателем и просветителя Николаем Пантелеймоновичем шкурки, который длился почти два десятилетия — с 1994 до 2013 года. В книге помещено более трехсот писем, 32 приложения, размещенные Пример: «Литературоведческие статьи Качуровского», «Языковедческие статьи», «Публицистика Игоря Качуровского», «Разведки по микологии», «Воспоминания», «Статьи других авторов о мастере», «Схемы», «Ноты». Помещено библиографический указатель изданий известного украинского писателя и ученого ». Игорь Васильевич рассказывает о мастерах мировой литературы и культуры, размышляет о развитии украинской литературы в диаспоре, дает оценку современному литературному процессу. А еще в своих письмах Игорь Качуровский выступает как настоящий патриот Украины. Он искренне любит свои Круты, свой Нежин … Книга интересна не только для филологов или историков, но и для каждого рядового читателя, который увлекается краеведением.