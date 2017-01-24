На Черниговщине увеличилось матерей-героинь
Сегодня, 24 января, председатель облгосадминистрации Валерий Кулич вручил государственные награды — почетное звание Украины «Мать-героиня» женщинам со всех уголков Черниговщины. Согласно Указу Президента этот раз почетное звание присвоено 21 женщине. Правда, на праздничную встречу в Чернигов смогли приехать не все. Примечательно, что женщины, которым вручали награды, среднего и старшего возраста. Кстати, молодой из них — 42 года. И это не случайно, ведь такого высокого звания удостаиваются матерей, которые не только смогли родить 5 и более детей, но и вырастили их, изучили и вывели в люди. Для самих женщин встреча оказалась волнующей, их переполняли эмоции. Правда, они все признавались, что о наградах не думали, потому что главным для них всегда было и остается стремление воспитать достойных, отзывчивых детей. Среди награжденных была Татьяна Машевская с Кобыжче Бобровицкого района — мать шестерых уже взрослых детей, о которых она рассказывала с невероятной нежностью и теплотой. «У меня сын и пятеро дочерей. Все уже взрослые, имеют образование, создали собственные семьи. Уже даже подарили мне семерых внуков. Двое моих детей живут в Киеве, а трое — в селе. Поэтому в родительский дом приходят очень часто. Я очень благодарна Богу, что моя жизнь сложилась именно так, ведь дети — мое самое большое счастье и богатство », — призналась женщина. На праздничную встречу Татьяна Машевская приехала со своей подругой Марией Галлий. Она тоже с Кобыжче и также многодетная мать пятерых детей. «Моей маленькому ребенку — 10 лет, а старшие уже взрослые, самостоятельные, первый сын уже женат. В многодетной семье, как и в немногодетной, главное — не материальная сторона, что есть, пить, одеть, а воспитать человечных и отзывчивых детей. Это трудно, но стараемся. Дети — это дар Божий, они Богом даются. Сейчас пополнение в семье не планируем, уже внуков нянчить надеемся », — говорит женщина. Председатель облгосадминистрации Валерий Кулич, приветствуя женщин, рассказал, что сам является отцом трех дочерей. Из многодетных семей были дедушка и бабушка Валерия кулич.