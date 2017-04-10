На Черниговщине увеличилось больных: на врача — 280 пациентов
Привлечь внимание мирового сообщества к острейшим проблемам здравоохранения имеет целью Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. По административным данным, на конец 2016 года в области действовало 51 больничное учреждение, подчиненное Министерству здравоохранения Украины, на 10 тыс. коек и 240 амбулаторно-поликлинических учреждений с плановой емкостью 24 тыс. Посещений в смену. Медицинскую помощь населению оказывали 3,7 тыс. Врачей всех специальностей и 10,5 тыс. Лиц среднего медицинского персонала. На каждого врача приходилось 280 жителей области, а на каждого работника среднего медицинского персонала — 98. В среднем каждый Черниговчанин 9 раз в год посещал врача, двое из трех делали вызов домой, а каждому третьему предоставлено скорую медицинскую помощь. На конец 2016 под диспансерным наблюдением находились 915 тыс. Больных. За год зарегистрировано 748,5 тыс. Случаев заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом. Уровень заболеваемости населения вырос с 70,3 тыс. Случаев в расчете на 100 тыс. Населения в 2015 году до 72,6 тыс. — в 2016 году. Наиболее распространенными являются болезни органов дыхания (37,1 тыс. Случаев на 100 тыс. Населения), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (5,4 тыс.), Болезни системы кровообращения (4 тыс.), Кожи и подкожной клетчатки (3,9 тыс.), глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани (по 3,6 тыс.), мочеполовой системы (3,5 тыс.). Для оздоровления и отдыха населения на территории Черниговщины действует 4 санатории, в которых в прошлом году восстановили свое здоровье 4,3 тыс. населения.