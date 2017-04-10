На Черниговщине увеличилось безработных
По данным выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности среднемесячное количество экономически активного населения Черниговской области в возрасте 15-70 лет в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 1,1% и составила 478,7 тыс. человек. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Из них подавляющее большинство (424,8 тыс., Или 88,7%) была занята экономической деятельностью, а остальные — в соответствии с методологией Международной организации труда — классифицировалась как безработные. Уровень занятости населения области уменьшился с 56,2% до 55,6% и был несколько ниже общегосударственного показателя (56,3%). По уровню занятости Черниговская область опережала 8 регионов Украины. Не имели работы (доходного занятия) и при этом активно ее искали, пытались организовать собственное дело и были готовы приступить к работе, то есть относились к безработным, 53,9 тыс. Жителей области в трудоспособном возрасте. Уровень безработицы населения области этого возраста (11,8%) превышал аналогичный показатель в целом по Украине (9,7%). Выше, чем на Черниговщине, уровень безработицы населения трудоспособного возраста наблюдался в Донецкой, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях.