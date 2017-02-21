На Черниговщине устроили выставку сельских «сокровищ»
В помещении Городнянского районного дома культуры начала выставка «Сокровища одного села», где свои творческие работы представили жители сел Гниздищанського сельского совета — Горошковка и Стовпивка. На выставке представлены работы членов кружка «Радуга» Горошкивського сельского клуба — бисероплетение, выжигание по дереву и рисунки карандашом и краской. Также экспонируются полотенца, салфетки и простыни, вышитые крестиком мастерами Марией Камзол, Тамарой Кравец, Анастасией Протченко, Ольгой Марченко, Натальей Зельман. Среди экспонатов можно увидеть и декоративные буфы, изготовленные Натальей Кравченко. Радует глаз выставка мастеров из с. Стовпивкы. Представлены работы художников Ивана Будника и Марии Мартыненко, старинную одежду предоставила Вера Федосенко, вышивка гладью и крестиком — от Надежды Байдалы, вышивка бисером — от Оксаны Байдалы и Виктории Коваленко.