На Черниговщине уменьшился уровень смертности
В 2016 году на Черниговщине умерло более 19 тыс. человек (9525 человек — в городских поселениях, 9710 — в сельской местности). Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Это на 4% меньше, чем в предыдущем году. В расчете на 1000 населения число умерших по сравнению с 2015 годом сократилась с 19,0 до 18,5. Наименьший этот показатель в областном центре (12,1), наибольший — в Нежинском районе (25,9). Уровень смертности жителей городских поселений (14,2) почти вдвое ниже показателя в сельской местности (26,5). Основными причинами смерти населения традиционно были болезни системы кровообращения (74% общего количества умерших), новообразования (11%) и внешние причины смерти (5%). Уровень смертности мужчин выше уровня смертности женщин (19,5 против 18,0 на 1000 человек соответствующего пола). Большинство населения умирает в возрасте 70 лет и старше. В прошлом году на эту возрастную группу приходилось 80% общего количества умерших женщин и 47% мужчин. Почти треть мужчин (30%) умерли в трудоспособном возрасте (16-59 лет). Средний возраст умерших в 2016 году мужчин — 66 лет, женщин — 78 лет.