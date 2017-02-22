На Черниговщине уменьшилось «белых пятен»
Недавно книжный фонд Черниговщины пополнился новыми изданиями о селах Менского района. В их основе — архивные данные. «Благодаря «полесским летописям» и усилиям кандидатов исторических наук Дмитрия Казимирова и Сергея Токарева увидели свет книги о Блистова, Степановку и Стольное. «Белых пятен» на Черниговщине уменьшилось », — написал на своей странице в Facebook известный черниговский журналист, историк и редактор новых изданий Сергей Павленко. Правда, новыми являются две книги, потому что издание о Стольное было напечатано в прошлом году. Один из составителей книги Дмитрий Казимиров родом из Мены. Поэтому, вполне естественно, что исследовать историю родного края ему было очень интересно. Кстати, редактор издания Сергей Павленко тоже уроженец Менщины. Люди, которые работали над книгами, говорят, что уже передали экземпляры изданий в библиотеки Менщины и областной библиотеки.