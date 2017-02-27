На Черниговщине у женщины вечером вор похитил сумку
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Бобровицкий отдел полиции 26 февраля обратилась 40-летняя жительница села Макаровка Бобровицкого района и сообщила о том, что неизвестный мужчина возле железнодорожной платформы станции Макаровка открыто завладел ее сумочкой, в которой находился мобильный телефон, удостоверение железнодорожника и кошелек с деньгами в сумме 70 гривен. С места происшествия изъяты отпечаток обуви. Об этом сообщил собственный источник. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК Украины