На Черниговщине у женщины вечером вор похитил сумку

despravda | 27.02.2017 | Новости | Комментариев нет

В Бобровицкий отдел полиции 26 февраля обратилась 40-летняя жительница села Макаровка Бобровицкого района и сообщила о том, что неизвестный мужчина возле железнодорожной платформы станции Макаровка открыто завладел ее сумочкой, в которой находился мобильный телефон, удостоверение железнодорожника и кошелек с деньгами в сумме 70 гривен. С места происшествия изъяты отпечаток обуви. Об этом сообщил собственный источник. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК Украины

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