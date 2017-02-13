На Черниговщине у водителя легковушки нашли наркотики
9 февраля в 23:18 нарядом полиции по улице Соборности в городе Бахмаче остановлен автомобиль «ВАЗ-2102» под управлением 25-летнего жителя села Фастовцы Бахмачского района. При добровольном согласии мужа при осмотре автомобиля в присутствии понятых было обнаружено и изъято: вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом конопли, весом 10 г, находившейся под передним пассажирским сиденьем, и порошкообразное вещество белого цвета, весом 1 г, в блокноте между передними пассажирскими сиденьями. Об этом сообщил собственный источник. Изъятые вещества направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.309 УК Украины.