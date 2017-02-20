На Черниговщине у столичного гостя изъяли гранату
В ходе оперативно-профилактической отработки области криминальная полиция провела санкционированный обыск в доме жителя одного из сел Нежинского района. Изъято ручную гранату РГД-5. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ходе санкционированного обыска в хозяйстве крестьянина в незарегистрированном легковом автомобиле, который принадлежит его сыну-киевлянину, криминальная полиция Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области обнаружила металлический предмет, похожий на гранату РГД-5 и отдельно запал к ней. Взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, изъяли ручную осколочную гранату и запал от нее и направили на экспертизу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.