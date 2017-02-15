На Черниговщине у нежинца изъяли гранаты, патроны и обрез
Во время санкционированного обыска в доме жителя Нежина криминальная полиция изъяла у горожанина гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, патроны к охотничьему и армейского оружия и обрез ружья. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В рамках расследования уголовного производства оперативники Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области по решению суда провели санкционированный обыск в доме жителя Нежина. Гражданин уже ранее имел конфликт с законом и имеет судимость за грабеж и сопротивление представителю правоохранительных органов. Во время обыска в присутствии понятых криминальная полиция Нежинского отдела полиции обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники, которые идентифицировали боеприпасы как две ручные гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, патроны к охотничьему и автоматического оружия армейских образцов. Также у гражданина изъят обрез охотничьего ружья. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.