На Черниговщине у мужчины из дома вынесли почти 4000 долларов
20.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Варвинский отдел полиции 18 января с заявлением обратился 32-летний житель поселка Варва, который сообщил, что с 20:00 по 00:00 17 января неустановленное лицо путем подбора ключа к замку входной двери проник в его квартиру по месту жительства, откуда похитила денежные средства в сумме 3800 долларов США. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия было изъято: резинку из денег и платежную квитанцию. По данному факту сотрудниками полиции открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины. Проводится проверка.