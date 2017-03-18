На Черниговщине у магазинного воришки изъяли ручную гранату
Ранее судимый житель райцентра Городня, пойманный на краже из магазина, пригрозил охраннику применением ручной осколочной гранаты Ф-1. Полиция среагировала мгновенно. Вечером 16 марта на пульт полиции охраны поступил сигнал о срабатывании «тревожной» кнопки в одном из магазинов Городне. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Гродненского отделения полиции ГУНП в Черниговской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Гродненского отделения полиции подполковник полиции Виктор Приходько, в супермаркете полицейские выяснили, что в магазин зашел покупатель, который похитил из торгового заведения бутылку водки. Оператор видеонаблюдения заметил это и передал информацию охране. На выходе из супермаркета от нечестного покупателя попросили отдать товар, тот послушно выполнил требование охранников. Но потом предупредил, что у него «еще что-то есть». Этим «чем-то» оказалась ручная граната. Охранники не растерялись, а умело заблокировали руки опасного покупателя и удерживали его до приезда полиции. Во время поверхностного осмотра мужчины, который оказался местным жителем, в кармане его куртки было обнаружено и изъято гранату Ф-1 без запала. Взрывотехники направили гранату на экспертизу. В тот же день уголовное полиция Носовского отделения полиции в ходе проведения операции «Оружие и взрывчатка» проверяла оперативную информацию, что житель Носовки по месту жительства незаконно хранит огнестрельное оружие. Информация подтвердилась. В ходе санкционированного обыска в доме ранее судимого жителя райцентра полиция обнаружила и изъяла 49 патронов калибра 5,6мм и сверток с веществом, похожим на порох весом около 50 граммов. Изъятое направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области. О оба события внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.