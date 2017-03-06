На Черниговщине творили красоту и добро
06.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Благотворительную акцию «Красота спасет мир» провела в Менской районной библиотеке «Союз женщин Менщины». Дети и родители получили мастер-класс от гончара Олега Луцук — вылепили свища (кто птичку-кукушку, кто барашка, а некоторые и экзотических динозавров или неизвестных зверей). Большинство детей получила весенний макияж, который нанесли мастера художественной дела Наталья Карпенко и Марина Скоробогатько. И, конечно, с новыми изделиями, при макияже и в старинных украинских костюмах мальчики и девочки побывали на фотосессии, которую устроил Алексей Прищепа. Это все должно еще одну приятность и полезность — всем вместе удалось собрать 2110 гривен для лечения тяжелобольного менянин Саши Бабича.