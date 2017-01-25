На Черниговщине треть директоров школ — пенсионеры
В течение последних пяти лет на Черниговщине сократилось количество общеобразовательных учебных заведений. В 2012 году их было 621, а в 2016-м — 552. Такую информацию обнародовал доцент Черниговского областного института последипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского Михаил Артюх. «Наибольший процент руководителей пенсионеров в Черниговском районе — 37,5% и городе Чернигове — 32,4%. К 2016 году Менский район был единственным в области, где не было таких руководителей. Директоров, которые пытаются продвигаться по карьерной лестнице и которые являются профессионалами, — 138 человек, или 25%, а тех, кто почивает на лаврах и пытается дотянуть до пенсии или просто на пенсии, — 414 человек, или 75% », — сообщил он. По возрасту младшему руководителю — 25 лет, а самому старшему — 74, хотя еще три года назад работал директор школы, которому было 83 года. Среди руководителей 169 мужчин и 383 женщины. Все директора имеют высшее образование, некоторые — магистерскую.