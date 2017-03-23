На Черниговщине суд конфисковал янтаря почти на 229 тысяч
В конце декабря прошлого года в пункте пропуска «Сеньковка» сотрудники Черниговской таможни ДФС совместно с пограничниками во время осуществления таможенного досмотра салона автомобиля «Volkswagen», который следовал за пределы Украины, обнаружили два пакета с необработанным камнем янтаря. Об этом сообщили в ДФС Черниговской области. Специалисты специализированной лаборатории по вопросам экспертизы и исследований ДФС, которым таможенники передали задержанный товар, подтвердили: это драгоценные камни органогенного образования — янтарь (разновидности сукцинит), в состоянии сырья. Стоимость его составляет 228 870 гривен. По данному факту таможенники возбудили в отношении 29-летнего жителя. Ровно, который совершил правонарушение, дело по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. После завершения производства дело передали в суд. В настоящее время районная судом вынесено решение, согласно которому бренд конфисковано как доход государства, а на нарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости конфискованного товара.