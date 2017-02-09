На Черниговщине стоматолог сам себе лечит зубы
В Черниговской центральной районной больнице работает уникальный стоматолог Геннадий Наумов, умудряется лечить зубы не только пациентам, но и самому себе. Правда, об этой профессии человек никогда не мечтал, а в детстве вообще боялся лечить зубы. Сейчас медик доволен, что жизнь сложилась именно так. «Работа интересна тем, что каждый случай по-своему уникален. Чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать работу — оформил альбом, куда вклеил фотографии своих пациентов до и после посещения дантиста. Качественно лечить помогает интраоральная камера, которую приобрел для измерения трехмерной поверхности зуба непосредственно в полости рта. Благодаря такой технологии сам себя и «ремонтирую», — говорит мужчина. Врач также воспользовался случаем и поздравил коллег с сегодняшним праздником — Днем стоматолога и пожелал всем их семьям здоровья, благополучия, стабильности и мира.