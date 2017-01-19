На Черниговщине столкнулись автобус и грузовик
В Чернигове по ул. Шевченко водитель автомобиля «ВАЗ-2111», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в Чекрниговскую городскую больницу №2. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и оборонной работы ОГА. В пгт Варва водитель автобуса «ПАЗ 32054-07» и водитель автомобиля «ГАЗ-330712», не учтя безопасной дистанции движения, совершили лобовое столкновение, а водитель автомобиля «ВАЗ-21104», двигаясь позади автобуса, столкнулся с ним. В результате происшествия водитель и пассажир автобуса и водитель автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. В с. Лески Менского района водитель автомобиля «Газель», который перевозил груз выступал за пределы кузова автомобиля, задел пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Менской центральной районной больницы.