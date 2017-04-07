На Черниговщине станет меньше бюджетников
Власти Украины обязалась сократить количество работников в бюджетной сфере, за исключением военнослужащих, на 4% до конца 2017 года и еще на 10% — до конца 2019 года. Соответствующее положение содержится в опубликованном меморандуме власти Украины с Международным валютным фондом. Также продолжится сокращение количества госслужащих — работников министерств и других государственных учреждений. В этой сфере до конца 2017 ожидается сокращение количества штатных работников на 5%, к концу 2019 — еще на 10%. Напомним, МВФ согласился выделить власти Украины очередной кредит в 1 млрд долл. Зато власть обязалась распродать госпредприятия, повысить возраст выхода на пенсию путем введения так называемого «эффективного страхового стажа». Кроме того, в обмен на 1 млрд долл. нынешняя власть Украины согласилась снять запрет на распродажу сельскохозяйственных земель, ввести новый платеж — абонентскую плату за газ и т.д.