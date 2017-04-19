На Черниговщине спасают водоемы от засилья браконьеров
Рыбное хозяйство Черниговщины опустошают браконьеры. В водоемах практически не осталось рыбы. Осознавая не слишком радостные перспективы, рыбаки начали объединять усилия ради сохранения и восстановления рыбных ресурсов. В Борзнянскому районе любители посидеть с удочкой активно создают общественные организации, зарыбляют и охраняют от браконьеров водоема. Поддержать их начинания вызвался народный депутат Украины Валерий Давиденко. В Борзна местную реку зарыбляют второй год подряд. В реку выпускают толстолобика, белого амура и карпа. К этому времени в Борзенке было непросто поймать рыбу. Но благодаря усилиям активистов река постепенно наполняется. — Каждый год надо зариблюваты. Рыбные ресурсы заканчиваются. Многие браконьеров, рыбу выловили, — Юрий Лукаш, Председатель общественной организации «Рыбаки Борзны». — За этот год запустили уже более 2 тонн благодаря городском совете, народному депутату, жителям. Люди понимают, что надо сохранять ресурсы, — Анатолий Шкурко, рыбалка. После зарыбления Борзенко теперь главное — защититься от браконьеров, говорит народный депутат. Именно он посоветовал создать общественную организацию, в которую уже вошли полторы сотни неравнодушных. Совместными усилиями легче бороться с горе-рыбаками и пополнять запасы рыбы. Наша область имеет большое количество рек и водоемов, поэтому потенциал огромен и его надо активно использовать. — От потребления Украины вылавливает только 8% рыбы. Остальное — импорт. Конечно, морскую рыбу сложно заменить речной, но в реках добывалось много рыбы, — Валерий Давиденко, народный депутат Украины. С большой емкости мальков выпустили еще и в несколько водоемов Борзнянского района. В частности, в Великой Дочи и в Забеловщина. Рыбаки благодарны нардепу не только за помощь в зарыблении, но и в отстаивании их интересов. Ведь пруд площадью 20 гектаров неподалеку Забеловщина свое время пытались прихватить нечистые на руку дельцы. — Почему мы с Валерием Николаевичем единомышленники? Потому что он против продажи земли. Вот тогда наш пруд попал под продажу. Поэтому мы вас 100% поддерживаем в любых ситуациях и будем вместе с вами. Сейчас продолжается запрет на рыбалку. Она будет продолжаться до июня. Рыбаки говорят, что ставки будут охранять и днем, и ночью. К осени выпущен сейчас зарибок увеличится в весе до полукилограмма. Поймать на удочку такую рыбу — одно удовольствие.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым